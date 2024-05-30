Смерть спасателя в Кульсары: стали известны подробности

Сотрудник ДЧС скончался в ходе работ по откачке воды в городе Кульсары Aтырауской области.

29 мая 2024 года командир отделения специализированной пожарной части №1 Службы пожаротушения ДЧС Атырауской области сержант гражданской защиты Ракым Бейбарыс Жалгасбаевич погиб во время исполнения служебных обязанностей, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В связи с поднятием уровня воды реки Жем в Жылыойском районе произошло частичное подтопление, в ликвидации последствий которого были задействованы спасатели МЧС, а именно силы и средства территориальных подразделений ДЧС Атырауской области. В этом же составе участвовал командир отделения Специализированной пожарной части №1 г. Атырау сержант гражданской защиты Ракым Бейбарыс. Бейбарыс Жалгасбаевич погиб в результате поражения электрическим током при проведении аварийно-спасательных работ по откачке паводковых вод в городе Кульсары Жылыойского района", - говорится в сообщении.

Ракым Бейбарыс родился в 2001 году в городе Атырау. Работал в органах гражданской защиты с 2021 года. За это короткое время он принял участие в нескольких крупных, сложных пожарах, приложил все усилия для спасения, защиты жизни, имущества, а также получил благодарность от народа.

У Бейбарса остались родители, братья, сестры и супруга.