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Смерть школьницы в пиццерии Шымкента: гражданину Пакистана вынесли приговор
Гражданина Пакистана осудили по делу о смерти школьницы в пиццерии Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.
Обвиняемый заведовал пиццерией, в которой подрабатывала 15-летняя Акару Куралбай. Девушка погибла от удара током на рабочем месте в июле 2022 года. Иностранца приговорили к полутора годам колонии. Один день в изоляторе приравняли к двум в колонии. В итоге осуждённый вышел на свободу из зала суда в день оглашения приговора.
В суде гражданин Пакистана свою вину не признал. Его судили по статье УК РК "Нарушение правил охраны труда".
По словам судьи, потерпевшая сторона простила подсудимого. Он возместил моральный и материальный ущерб. Сумму компенсации в суде не раскрыли.
"Инспекцией труда вынесен акт, что вина работодателя стопроцентная. Погибшую Акару Куралбай принимал непосредственно подсудимый, материалами дела это доказано. Подсудимый Абдуллах был доверенным лицом частных лиц, который арендовал это помещение для ресторана быстрого питания", — сказал судья межрайонного суда по уголовным делам Шымкента Жанат Мусирали.
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