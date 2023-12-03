Смерть правоохранителя от укола антибиотика расследуют в Караганде
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В областной клинической больнице Караганды скончался сотрудник департамента уголовно-исполнительной системы. 40-летнего мужчину планово госпитализировали для операции по удалению геморроя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Патриот".
По версии следствия, медики не обратили должного внимания на слова пациента о том, что у него сильная аллергия на препарат ЦЕФ-3, и сделали укол, в результате у мужчины случился анафилактический шок и он скончался.
Трагедия произошла 8 ноября.
"Мой брат поступил как плановый пациент, через портал госуслуг. Ему должны были сделать операцию по удалению геморроя. Он сообщил врачам, что у него аллергия на препарат Цеф-3 и на новокаин. Врачи надели на его запястье браслет с наклейками синего цвета, которые обозначают наличие аллергии на эти препараты. Но медсестра зашла в палату к брату и ввела укол Цеф-3. Торежан покраснел, стал задыхаться и скончался", — рассказал изданию брат скончавшегося 40-летнего Торежана — Арман Макашев.
У Торежана остались жена и трое детей.
"Врачи своей халатностью убили брата. К операции по удалению геморроя даже не приступали! Как можно, зная, что у пациента аллергия на Цеф-3, вводить укол? Для чего им надевают браслеты, если на них медики не обращают внимания? Получается, они "прогоняют" плановых пациентов конвейером, вводя препараты всем стандартно, одинаково! Но ведь люди – разные, с индивидуальными аллергическими реакциями", – возмущён Арман.
Возбуждено уголовное дело по факту врачебной халатности.
Как сообщил замруководителя управления здравоохранения Карагандинской области Канат Абзалиев, проведена проверка:
"Имела место крайне тяжелая степень анафилактической реакции. В ходе проверки выявлены дефекты. В частности, выявлен некачественный сбор аллергического анамнеза врачами приемного покоя, и.о. заведующего проктологического отделения, медсестрой при проведении ТРИАЖа. Выявлен недостаточный уровень организационно-управленческой работы по контролю качества оказания медицинской помощи хирургическим больным, и принимаемых решений врачами на практике в нарушение пункта 2, подпункта 1 статьи 115 закона "О здоровье народа и системе здравоохранения", — сообщил Канат Абзалиев.
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