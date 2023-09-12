Сменят ли посла Казахстана в Украине, рассказали в МИД

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров высказался о возможной смене посла Казахстана в Украине, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Представители СМИ на брифинге поинтересовались у Айбека Смадиярова, почему Дархана Калетаева решили заменить на другого посла.

"Кто вам такое сказал? Я не знаю, что он сказал, пока указ не опубликован, он является послом Казахстана в Украине", - заявил им в ответ официальный представитель МИД Казахстана.

Ранее казахстанский предприниматель Данат Жумин написал на своей странице в Facebook о встрече с Дарханом Калетаевым. Он сообщил, что Калетаев завершил свою дипломатическую миссию.