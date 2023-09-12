Сменят ли посла Казахстана в Украине, рассказали в МИД
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Официальный представитель МИД Айбек Смадияров высказался о возможной смене посла Казахстана в Украине, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Представители СМИ на брифинге поинтересовались у Айбека Смадиярова, почему Дархана Калетаева решили заменить на другого посла.
"Кто вам такое сказал? Я не знаю, что он сказал, пока указ не опубликован, он является послом Казахстана в Украине", - заявил им в ответ официальный представитель МИД Казахстана.
Ранее казахстанский предприниматель Данат Жумин написал на своей странице в Facebook о встрече с Дарханом Калетаевым. Он сообщил, что Калетаев завершил свою дипломатическую миссию.
"По приезду в Киев куда обратился первым делом? В посольство, конечно. И оказалось, что приехал я, как всегда, вовремя – именно в этот день наш посол в Украине Дархан Калетаев завершил свою дипломатическую миссию. То есть перестал быть послом", - написал Жумин.
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