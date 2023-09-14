Сменилось руководство футбольного клуба "Актобе"

Сменился председатель правления футбольного клуба "Актобе", передаёт BaigeNews.kz.

Сергей Куленко решением совета директоров освобождён от занимаемой должности, временно исполняющим обязанности главы клуба назначен Азамат Шайхи, сообщает пресс-служба ФК.

35-летний Азамат Шайхи родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Академию спорта и туризма (Алматы) по специальности "Физическая культура, КазИТУ (Уральск) по специальности "Местное и государственное управление". Является мастером спорта по самбо. В разные годы был методистом, тренером, руководителем команды (бенди), заместителем генерального директора спортивных клубов "Намыс" и "Акжайык".

Юрий Логвиненко вернулся на должность спортивного директора ФК "Актобе", а заместителем председателя правления и финансовым директором назначена Гайнижамал Канатбаева, много лет проработавшая в клубе.

Заместитель акима Актюбинской области Галымжан Елеуов стал председателем совета директоров ФК "Актобе", сменив на этом посту акима Актобе Азамата Бекета.