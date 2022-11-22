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  • Смаилов утвердил проект по развитию сельского здравоохранения
pixabay.com Сегодня, 11:21
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Сегодня, 11:21
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Фото: pixabay.com

Смаилов утвердил проект по развитию сельского здравоохранения

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов утвердил проект по развитию сельского здравоохранения, передает BaigeNews.kz

"Для повышения качества оказания медицинских услуг в селах требуется модернизация всей инфраструктуры. В рамках проекта будет построено и реконструировано 655 объектов первичной медико-санитарной помощи. Также будет модернизировано 12 действующих и открыто 20 новых районных больниц. Будут строиться медицинские объекты и в рамках других проектов – например, "Ауыл ел бесегі". То есть всего порядка 700 медицинских объектов будет открыто для сельских жителей", - отметил Смайлов на заседании правительства. 

Для этого он поручил местным исполнительным органам оперативно обеспечить выделение земельных участков и продумать вопросы подведения инженерных коммуникаций. Также предусмотрена интеграция организаций сельской медицины в единую информационную систему здравоохранения. Будут активно внедряться новые технологии, что позволит населению получать более качественные медицинские услуги на местах.

Глава правительства отметил важность решение проблемы дефицита кадров и повышения уровня квалификации медработников в селах.  Он также поручил акиматам регионов обратить внимание на необходимость решения вопросов социальной поддержки медицинских кадров, прибывающих в сельскую местность.

"Молодые специалисты должны быть заинтересованы приехать в село, повышать свою квалификацию и спокойно работать. Все предусмотренные в проекте меры позволят улучшить доступность качественного медицинского обслуживания в сельских населенных пунктах. В этой связи предлагаю одобрить данный Национальный проект. Министерству здравоохранения совместно с заинтересованными госорганами и акиматами необходимо обеспечить своевременное исполнение мероприятий Национального проект. Общий контроль за Сериком Макашевичем", - резюмировал он. 

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#Минздрав #здравоохранение #Смаилов
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:21
99
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