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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов утвердил проект по развитию сельского здравоохранения, передает BaigeNews.kz.

"Для повышения качества оказания медицинских услуг в селах требуется модернизация всей инфраструктуры. В рамках проекта будет построено и реконструировано 655 объектов первичной медико-санитарной помощи. Также будет модернизировано 12 действующих и открыто 20 новых районных больниц. Будут строиться медицинские объекты и в рамках других проектов – например, "Ауыл ел бесегі". То есть всего порядка 700 медицинских объектов будет открыто для сельских жителей", - отметил Смайлов на заседании правительства.

Для этого он поручил местным исполнительным органам оперативно обеспечить выделение земельных участков и продумать вопросы подведения инженерных коммуникаций. Также предусмотрена интеграция организаций сельской медицины в единую информационную систему здравоохранения. Будут активно внедряться новые технологии, что позволит населению получать более качественные медицинские услуги на местах.

Глава правительства отметил важность решение проблемы дефицита кадров и повышения уровня квалификации медработников в селах. Он также поручил акиматам регионов обратить внимание на необходимость решения вопросов социальной поддержки медицинских кадров, прибывающих в сельскую местность.