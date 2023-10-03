Смаилов: У нас очень низкий уровень культуры вождения

Меры по обеспечению безопасности дорожного движения рассмотрены на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как отметил глава Правительства, в текущем году наблюдается снижение количества дорожно-транспортных происшествий и пострадавших. Тем не менее, до сих пор в среднем за сутки на дорогах погибают 5-6 человек.

"За каждой цифрой стоят жизни и здоровье людей. К сожалению, у нас очень низкий уровень культуры вождения и дисциплины. Мы ужесточаем уголовную и административную ответственность за дорожные правонарушения. Но в то же время полиция по-прежнему задерживает тысячи нетрезвых водителей и ранее лишенных прав вождения. Безусловно, к таким нарушителям надо применять самые строгие меры", — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр отметил, что ситуация с дорожной безопасностью вызывает справедливые нарекания со стороны населения.

"Даже в населенных пунктах есть участки дорог и улиц без освещения, пешеходных переходов, указателей и светофоров. Все это приводит к жертвам, в том числе среди детей. Поэтому наша основная задача в этой сфере – выработать системные меры по повышению уровня безопасности дорожного движения, снижению аварийности и смертности", — указал Алихан Смаилов.

В связи с этим глава Правительства поручил провести детальный анализ аварийности в разрезе каждого региона и усилить надзор за дорожным движением на наиболее аварийных участках.