Смаилов против новой легализация незаконных построек
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Очередная легализация незаконных построек поспособствует к уклонению от требований закона, считает премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
"Государством ранее по всей республике была проведена легализация имущества в рамках законов "Об амнистии в связи с легализацией имущества" (срок легализации с 3 июля 2006 года по 1 августа 2007 года) и "Об амнистии граждан РК, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в РК, в связи с легализацией ими имущества" (срок легализации с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2016 года). Таким образом, у граждан имелась возможность узаконить земельные участки и строения в рамках вышеуказанных законов. В совокупности, очередная легализация приведет к благоприятным условиям по уклонению соблюдения требований законодательства и создаст прецедент для случаев узаконения прав граждан на земельные участки и строения, построенных без полного перечня разрешительных документов", – сообщил Алихан Смаилов, отвечая на запрос депутатов мажилиса.
В свою очередь, добавил он, право собственности на самовольную постройку может быть признано судом за лицом, осуществившим постройку на не принадлежащем ему земельном участке, при условии, что данный участок будет в установленном порядке предоставлен этому лицу под размещение возведенной постройки.
"В этой связи полагаем, что в случае принятия положительного судебного решения, владельцы построенных объектов вправе обратиться в местный исполнительный орган за предоставлением права на земельный участок в порядке, установленном земельным законодательством (статья 47, 52 Земельного кодекса). Наряду с этим отмечаем, что правительством ведется соответствующая работа по внесению изменений в действующее законодательство, выработаны новые подходы по ужесточению контроля и параллельно ведется работа по автоматизации и цифровизации отрасли", – добавил премьер.
Так, по его словам, законопроектом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса" (находится на рассмотрении в мажилисе) предусмотрены поправки по внедрению нового механизма контроля "мера оперативного реагирования".
"Новая форма контроля позволит на основе информационных систем, сообщений в СМИ, проводимого мониторинга, своевременно проводить инспектирование за качеством строительства и пресекать нарушения", – сообщил глава правительства.
По его данным, в целях повышения прозрачности строительных процедур внедрена единая информационная система e-Qurylys, позволяющая автоматизировать ежедневную работу субъектов строительства (заказчик, подрядчик, авторский и технический надзоры и другие) и сигнализировать контролирующие органы о нарушениях.
"Кроме того, соответствующие изменения и дополнения внесены в Правила определения порядка ведения мониторинга строящихся (намечаемых к строительству) объектов и комплексов, который введен в действие с декабря 2022 года в части осуществление мониторинга с выездом и визуального осмотра подведомственной территорий, что позволит своевременно выявлять самовольное строительство и пресечь выдачу разрешительных документов на уже построенные объекты", – отметил руководитель кабмина.
Он добавил, что "наибольший эффект от мониторинга, ожидается после принятия нового механизма контроля "мера оперативного реагирования", поскольку позволит незамедлительно приостанавливать незаконное строительство".
"Выработанные подходы по ужесточению контроля за качеством строительства объектов, также предусмотрены в разрабатываемом Строительном кодексе. В целом данный вопрос находится на контроле правительства и местных исполнительных органов", – заключил Смаилов.
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