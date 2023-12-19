Смаилов против новой легализация незаконных построек

Очередная легализация незаконных построек поспособствует к уклонению от требований закона, считает премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Государством ранее по всей республике была проведена легализация имущества в рамках законов "Об амнистии в связи с легализацией имущества" (срок легализации с 3 июля 2006 года по 1 августа 2007 года) и "Об амнистии граждан РК, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в РК, в связи с легализацией ими имущества" (срок легализации с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2016 года). Таким образом, у граждан имелась возможность узаконить земельные участки и строения в рамках вышеуказанных законов. В совокупности, очередная легализация приведет к благоприятным условиям по уклонению соблюдения требований законодательства и создаст прецедент для случаев узаконения прав граждан на земельные участки и строения, построенных без полного перечня разрешительных документов", – сообщил Алихан Смаилов, отвечая на запрос депутатов мажилиса.

В свою очередь, добавил он, право собственности на самовольную постройку может быть признано судом за лицом, осуществившим постройку на не принадлежащем ему земельном участке, при условии, что данный участок будет в установленном порядке предоставлен этому лицу под размещение возведенной постройки.

"В этой связи полагаем, что в случае принятия положительного судебного решения, владельцы построенных объектов вправе обратиться в местный исполнительный орган за предоставлением права на земельный участок в порядке, установленном земельным законодательством (статья 47, 52 Земельного кодекса). Наряду с этим отмечаем, что правительством ведется соответствующая работа по внесению изменений в действующее законодательство, выработаны новые подходы по ужесточению контроля и параллельно ведется работа по автоматизации и цифровизации отрасли", – добавил премьер.

Так, по его словам, законопроектом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса" (находится на рассмотрении в мажилисе) предусмотрены поправки по внедрению нового механизма контроля "мера оперативного реагирования".

"Новая форма контроля позволит на основе информационных систем, сообщений в СМИ, проводимого мониторинга, своевременно проводить инспектирование за качеством строительства и пресекать нарушения", – сообщил глава правительства.

По его данным, в целях повышения прозрачности строительных процедур внедрена единая информационная система e-Qurylys, позволяющая автоматизировать ежедневную работу субъектов строительства (заказчик, подрядчик, авторский и технический надзоры и другие) и сигнализировать контролирующие органы о нарушениях.

"Кроме того, соответствующие изменения и дополнения внесены в Правила определения порядка ведения мониторинга строящихся (намечаемых к строительству) объектов и комплексов, который введен в действие с декабря 2022 года в части осуществление мониторинга с выездом и визуального осмотра подведомственной территорий, что позволит своевременно выявлять самовольное строительство и пресечь выдачу разрешительных документов на уже построенные объекты", – отметил руководитель кабмина.

Он добавил, что "наибольший эффект от мониторинга, ожидается после принятия нового механизма контроля "мера оперативного реагирования", поскольку позволит незамедлительно приостанавливать незаконное строительство".