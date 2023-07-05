Смаилов потребовал ускорить запуск собственной газотурбинной электростанции на АНПЗ

Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов приехал в Атырау, чтобы ознакомиться с ситуацией на нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) и ходом восстановления его работы после аварийной остановки, передаёт BaigeNews.kz.

Правительственная группа осмотрела комплекс по производству ароматических углеводородов и комплекс по глубокой переработке нефти.

Здесь же генеральный директор завода Мурат Досмуратов представил доклад о принимаемых мерах по выведению производства на полную мощность после аварии на МАЭК и остановки АНПЗ.

Он сообщил, что ведётся разработка проекта строительства собственной газотурбинной электростанции.

Премьер-министр подчеркнул, что Атырауский нефтеперерабатывающий завод является одним из важнейших предприятий для стабильного развития экономики страны.

"3 июля из-за аварийного отключения энергии был остановлен практически весь завод. Подобные ситуации имели место и два года назад. Уже тогда стало понятно, что предприятию нужен собственный источник электроснабжения, можно было сделать соответствующие выводы. Конечно, это не только ответственность АНПЗ, "КазМунайГаз" тоже должен был провести необходимую работу", — сказал Алихан Смаилов.

Как отметил глава правительства, подобные стратегические объекты в обязательном порядке должны иметь автономные источники жизнеобеспечения.

Что касается АНПЗ, Алихан Смаилов потребовал ускорить реализацию проекта по запуску собственной газотурбинной электростанции.

"Завод – объект стратегической важности, он не должен быть зависимым от внешних поставок электроэнергии. То есть в случае аварийного отключения должна запускаться ваша собственная подстанция, которая будет обеспечивать стабильную работу предприятия. Данный проект надо не растягивать до 2028 года, а реализовать в ближайшие 2-3 года. Нужно ускорять этот процесс", — подчеркнул премьер-министр, обращаясь к руководителям КМГ и АНПЗ.

Несмотря на аварийную ситуацию, отгрузка нефтепродуктов с завода не прекращалась.