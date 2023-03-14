Смаилов поручил в течение трёх дней убрать барьеры для провоза грузов из Китая

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Меры по ускорению проезда грузовых автотранспортных средств через пункты пропуска на границе с Китаем обсудили на совещании в правительстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Отмечается, что на границе сформировалась значительная очередь из перевозчиков, которым необходимо провезти коммерческие грузы через контрольно-пропускной пункт "Нұр Жолы". В частности, это связано с увеличением грузопотока на фоне снятия Китаем антиковидных транспортных ограничений. Очередь ведётся в электронном виде на сайте Qoldau.kz. Однако из-за ряда факторов, включая административные барьеры, пункт пропуска работает не в полную силу, обслуживая в сутки не более 100 грузовых транспортных средств. В свою очередь, это негативно влияет на реализацию инвестиционных проектов, нуждающихся в оборудовании и комплектующих, и сдерживает развитие экономики страны в целом.

Премьер-министр поручил в трёхдневный срок подготовить нормативные изменения по снятию искусственных барьеров, что позволит оперативно устранить "узкое горлышко" на границе и увеличить суточный поток почти до тысячи автомашин.

"Нужно, чтобы сегодня-завтра все эти препятствия убрали. Если есть потребность пропускать тысячу машин через данный пункт, то это должно быть обеспечено. Бизнес к нам обращается за помощью. У людей грузы стоят, они ничего сделать не могут там", — сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, уполномоченным органам поручено представить информацию об ответственных в возникновении простоев и проработать дальнейшее увеличение пропускной способности пограничных пунктов.