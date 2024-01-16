Смаилов: Необходимо развивать отечественные онлайн-магазины

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрены вопросы дальнейшего развития электронной торговли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как отметил премьер-министр, рынок электронной торговли во всем мире неуклонно расширяется.

Ожидается, что уже к 2025 году доля глобальной интернет-торговли превысит 25% от общей розницы.

"Мы должны использовать эту возможность в качестве дополнительного канала сбыта казахстанской продукции на мировом рынке. В то же время нам необходимо развивать и отечественные онлайн-магазины. Для этого надо обеспечить бесперебойную работу платежных систем, транспортно-логистической инфраструктуры и курьерских служб", — указал Алихан Смаилов.

По мнению главы правительства, также требуется повышать цифровую грамотность как населения, так и бизнеса.