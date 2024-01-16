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Смаилов: Необходимо развивать отечественные онлайн-магазины

Сегодня, 11:31
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primeminister.kz Сегодня, 11:31
Сегодня, 11:31
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Фото: primeminister.kz

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрены вопросы дальнейшего развития электронной торговли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  пресс-службу кабмина.

Как отметил премьер-министр, рынок электронной торговли во всем мире неуклонно расширяется. 

Ожидается, что уже к 2025 году доля глобальной интернет-торговли превысит 25% от общей розницы.

"Мы должны использовать эту возможность в качестве дополнительного канала сбыта казахстанской продукции на мировом рынке. В то же время нам необходимо развивать и отечественные онлайн-магазины. Для этого надо обеспечить бесперебойную работу платежных систем, транспортно-логистической инфраструктуры и курьерских служб", — указал Алихан Смаилов.

По мнению главы правительства, также требуется повышать цифровую грамотность как населения, так и бизнеса. 

"Отчасти этому будут способствовать центры обучения электронной торговле, которые нужно открывать по всей республике", — подчеркнул он.

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