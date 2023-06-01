Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева

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Список привилегий для бывшего президента Казахстана с каждым разом становится короче. В этот раз Нурсултан Назарбаев лишится госохраны в связи с отменой Конституционного закона "О первом президенте – Елбасы", передаёт BaigeNews.kz.

Служба госохраны подчиняется непосредственно президенту. Она обеспечивает его безопасность, а также других охраняемых лиц и объектов.

"Обязанности СГО: предотвращать и пресекать правонарушения, посягающие на жизнь, здоровье, права, свободы, личное достоинство и собственность Президента РК, других охраняемых лиц, выявлять обстоятельства, способствующие их возможному совершению, и в пределах своих прав принимать меры по их устранению", - говорится в положении о службе.

В связи с потерей статуса лидера нации Нурсултан Назарбаев лишится и президентской государственной охраны.

Напомним, ранее стало известно, что из Уголовного кодекса исключат статьи об ответственности за оскорбление Елбасы