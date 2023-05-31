Почему за оскорбление Елбасы отменят большие штрафы, объяснили депутаты

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Депутат мажилиса парламента, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания в среду, 31 мая, рассказала, почему из Уголовного кодекса исключают статьи, подразумевающие уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы и штрафы в 5 000 МРП, передаёт BaigeNews.kz.

Снежанна Имашева пояснила, что 373 и 374 статьи исключают при рассмотрении поправок в рамках сопутствующего законопроекта о возврате активов.

Так, в Уголовном кодексе бельше не будет наказания "За публичное оскорбление или иное посягательство на честь и достоинство Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, осквернение изображений Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, а также воздействие в какой бы то ни было форме на Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы или совместно проживающих с ним членов его семьи", а также "Нарушение в какой бы то ни было форме гарантий неприкосновенности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и совместно проживающих с ним членов семьи, в том числе гарантий неприкосновенности имущества, жилых и служебных помещений, личного и служебного транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, гарантий банковской тайны и неприкосновенности банковских счетов, а также неприкосновенности принадлежащих им документов".

"Это проводится в рамках поправки, которая была принята Конституцией, теперь Конституции не упоминается Елбасы и его полномочия, поэтому в Уголовном кодексе эти статьи уже не нужны.Потому что как таковой статус Елбасы уже не существует, поэтому и уголовная ответственность уже не нужна и не будет применяться. Она и раньше не применялась", - пояснила Имашева.

Напомним, накануне стало известно о том, что в Казахстане планируют отменить уголовную ответственность за публичное оскорбление Елбасы и нарушение гарантий его неприкосновенности.