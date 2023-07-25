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akorda.kz Сегодня, 11:13
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Сегодня, 11:13
166
Фото: akorda.kz

Служба госохраны больше не обеспечивает безопасность Нурсултана Назарбаева

Сотрудники Службы государственной охраны больше не будут обеспечивать безопасность первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Соответствующие поправки в указ о спецгосоргане подписал президент Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.

Если раньше служба обеспечивала безопасность первого президента и отвечала за выявление, предупреждение и пресечение правонарушений, направленных против жизни, здоровья, прав, свобод, достоинства и собственности Нурсултана Назарбаева, обеспечивая его международной и иными видами связи на территории страны и за рубежом, то теперь эти пункты исключены. И госохрана займётся охранными мероприятиями по обеспечению безопасности президента Республики Казахстан, других охраняемых лиц и объектов.

 

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Сегодня, 11:13
166
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