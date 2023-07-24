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BaigeNews.kz/ Арман Мухатов Сегодня, 17:48
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Сегодня, 17:48
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Фото: BaigeNews.kz/ Арман Мухатов

Слухи о задержании замакима ЗКО прокомментировали в Антикоре

В Антикоррупционной службе отреагировали на появившуюся в ряде СМИ и Telegram-каналах информацию о задержании заместителя акима Западно-Казахстанской области и экс-главы СПК "Акжайык", передаёт BaigeNews.kz.

"Данная информация не соответствует действительности. Указанные лица не задерживались", - сказано в официальном сообщении.

В ведомстве напомнили, что актуальная информация о расследовании уголовных дел публикуется на сайте и в Telegram-канале Антикора, и попросили граждан доверять данным только из официальных источников.

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Сегодня, 17:48
210
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