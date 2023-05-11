Случаи выпадения детей из окон участились в Казахстане

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Меньше чем за неделю страну потрясли две новости, о выпавших из окон детях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Первый случай произошел в Караганде. Двухлетний ребёнок упал с седьмого этажа. Из-за травм, не совместимых с жизнью, он скончался. Второй - в Астане. Но там малышке удалось отделаться всего лишь лёгким испугом. Небезразличные соседи вовремя смогли предотвратить беду.

"Именно с высоты третьего этажа пару дней назад могла произойти очередная детская трагедия. Двухлетняя девочка, оставшаяся без присмотра родителей, едва не выпала с окна. К счастью, вовремя на помощь поспешили соседи, когда увидели повисшего на карнизе ребёнка. Как выяснилось, в это время мать со старшим ребенком находилась в стоматологии, а отец не заметил, как девочка открыла окно", - рассказывает Томирис Билял.

Но happy end бывает в единичных случаях. В 90 процентах всё заканчивается смертью. Как отмечают психологи, в зоне риска дети до четырёх лет. В этом возрасте природное любопытство преобладает над инстинктом самосохранения.

"Важно на примере, когда ребенок падает с кровати, например, описать и показать насколько это больно и рассказать о том, что если это первый этаж, насколько это будет больнее. Во-вторых, если это выше, соответственно исход может быть смертельным", - утверждает психолог Александр Рущук.

С появлением детей в семье вопрос безопасности должен стать главным. И тут изобретать велосипед не надо. Всё уже придумали за нас. Но как показывает практика, родители вспоминают о защитных сетках или решётках только после очередной трагедии.

"С этими случаями тенденция очень сильно возрастает: у нас образуется очередь на неделю по заказам. У нас и так каждый день заказы, а после таких случаев возрастет в десять раз. Нам звонят и просят срочно установить решётки. Также бывало, что в этой квартире ребёнок упал, но просто сломал ногу. Мы на следующий день уже ставили решетку. Случаи бывают разные. Как правило, застройщики ограничиваются самыми доступными и недорогими средствами, как замки на окнах. Поэтому на законодательном уровне депутаты не раз поднимали вопрос об обязательном наличии замков-блокировок при сдаче объектов", - говорит предприниматель Нурлан Тасыгожин. "Мы законодательно не ввели эту норму, потому что я говорю, что ответственность лежит на родителях в первую очередь, но как рекомендация эта норма есть, чтобы строительные компании осуществляли такую защиту", - подчеркивает депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова.

Защитные механизмы должны стоят в каждом доме. Только, если для застройщиков это рекомендация, то для родителей обязательный пункт. Потому что нести ответственность – удел взрослых.