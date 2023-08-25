Сложный пожар на складах: сильный дым заволок районы Алматы

Пожар произошёл на складе в Жетысуском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС города.

"Ликвидирован сложный пожар, охвативший склад ангарного типа в Жетысуском районе", - рассказали спасатели

В ДЧС добавили, что на складе хванился ламинат. Сейчас проводится разбор и проливка конструкций на месте.

В соцсетях писали, что сильный дым заволок ряд районов Алматы.