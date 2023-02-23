Сложные операции на мозг провели столичные врачи жителям Шымкента

Фото: пресс-служба медицинского центра УДП РК

В рамках проведения "Дней Медицинского центра УДП РК" в Шымкенте прошёл запланированный выезд высококвалифицированных врачей Медцентра, передаёт BaigeNews.kz.

В состав делегации вошли лучшие специалисты Больницы Медицинского центра управления делами Президента РК и Центральной Клинической Больницы. Это врачи-нейрохирурги, генетики, кардиохирурги, аритмологи, онкохирурги итд.

За два дня врачи провели в Шымкенте 157 бесплатных консультаций в сфере онкологии, кардиологии, нейрохирургии, гастроэнтерологии, аритмологии. Специалисты провели 16 сложных операций, а также множество различных презентаций и мастер-классов для шымкентских врачей для повышения качества казахстанской медицины. Подобные мероприятия направлены на развитие региональной системы здравоохранения, а также позволят увеличить доступ к высокотехнологичным медуслугам среди населения.

В состав команды врачей, прибывших в Шымкент вошёл заместитель директора по хирургии Больницы Медцентра УДП, нейрохирург высшей категории, Мынжылкы Бердиходжаев, за плечами которого десятки сложнейших операций. Мынжылкы Бердиходжаев стоит у истоков отечественной эндоваскулярной нейрохирургии. Многие операции он провёл в Казахстане впервые, к примеру: первую механическую тромбэктомию в 2013 году. Он также лично внедрил новые методы эндоваскулярного лечения аневризмы и артериовенозной мальформации в сосудах головного мозга. На его счету более 6500 высокотехнологичных операций на сосудах головного мозга.

"Мой личный рекорд – 13 операций в день. Это было ещё в Усть-Каменогорске. В среднем, я проводил 5-6 операций, но после назначения заместителем директора по хирургии провожу около 3-4 операций в день. Стараюсь регулярно принимать участие в зарубежных семинарах, обмениваюсь опытом с иностранными коллегами, провожу совместные операции", – поделился врач.

Находясь в Шымкенте, столичный нейрохирург провёл в общей сложности около 45 бесплатных консультаций местным жителям и несколько операций.

"У двух пациентов было сужение внутричерепных артерий, поэтому мы провели эндоваскулярное стентирование внутренней сонной артерии. У третьей пациентки была обнаружена разорвавшаяся аневризма внутренней сонной артерии – это грыжевое выпячивание на стенке артерии. Было большое кровоизлияние. Мы его запломбировали кровеносный сосуд, то есть провели эмболизацию. Все прошло успешно. Этот проект очень полезен для региональных врачей. Например, вчера мы использовали внутричерепные стенты. Стент – внутрисосудистый протез для поддержания стенки поражённого сосуда и сохранения диаметра его просвета. Так, с его помощью мы, к примеру, лечили 89-летнюю пациентку в Шымкенте. Все эти и другие нововведения мы привезли с собой в Шымкент, поэтому в этом, безусловно, есть смысл", - говорит рассказывает Мынжылкы Бердиходжаев.

Обмен опытом в рамках "Дней Медицинского центра УДП РК" в разных регионах Казахстана очень актуален. Благодаря такому подходу многие медицинские сотрудники могут повысить свою квалификацию, растёт качество медицинских услуг в стране, а также увеличивается число врачей, способных проводить такие сложные операции.

фото: Медцентр УДП РК