Сложную операцию на кисти провели травматологи в Алматы

Травматологи в Алматы совместно с их московским коллегой спасли пациенту работоспособность кисти на левой руке. Сложную микрохирургическую операцию провели на базе городской клинической больницы №4 в южной столице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

У мужчины был перелом, но за медицинской помощью он не обращался. В результате кости неправильно срослись, что повлекло за собой череду дефектов: кисть перестала не сгибаться.

"Неправильно сросся пятый палец на уровне основания проксимальной фаланги и развились деформации: кроме искривления пальца нарушилось сгибание и разгибание. Нарушилось взаимоотношение сухожилий: какие-то сухожилия укоротились, какие-то растянулись, палец не мог работать нормально. Мы сделали остеотомию, исправили палец, натянули сухожилия. За счёт исправления оси пальца потребовалась дополнительная кость, мы взяли её у пациента из лучевой кости, заполнили образовавшийся дефект, закрепили все спицами", - рассказал травматолог-ортопед ГКБ №4 Галым Базаркулов.

Казахстанским врачам помогал заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии Москвы Игорь Голубев.

"Выполнена операция у пациента с неправильно сросшимся переломом фаланги, которая сильно нарушала функцию руки. Мы показали коллегам, как возможно исправить эту ситуацию. Эта была учебная операция. Максимально объяснили все нюансы процедуры и надеемся, что все будет хорошо", - отметил Голубев.

С начала года в клиниках Алматы пролечились более 17 тысяч человек с травмами.