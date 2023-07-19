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Сломала ключицу ребёнку: воспитателя осудили в Костанае
25-летнюю Айсулу Дерiпсәлi признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по сохранению здоровья и безопасности детей. И приговорили к году ограничения свободы. Кроме того, год она не имеет права заниматься педагогической деятельностью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".
ЧП в детском саду N 61 произошло 28 июня 2022 года ближе к концу дня. Трехлетний Арлан вместе с другими детьми находился в игровом зале. Мальчик сидел на стуле спиной к воспитателю. По словам осужденной, она сделала малышу замечание, но тот не отреагировал. Вскочил на стул и стал на нем прыгать. И тогда воспитатель схватила спинку стула и потянула на себя. Ребенок упал. Никто сразу не понял, что у него серьезная травма.
По показаниям Айсулу, она успокоила ребенка, отвела его к медработнику, и до конца дня Арлан продолжал играть с другими детьми. А когда за ним пришла мать, рассказал ей о падении. Мальчика отвезли в больницу, где и выяснилось, что у него закрытый перелом ключицы – травма средней тяжести. Руководитель детского учреждения и Айсулу Дерiпсәлi извинились перед родителями ребенка, пытались примириться, но те настояли на возбуждении уголовного дела – не могли простить, что сотрудники детского сада сразу не вызвали скорую, и тоже не сразу признались, что именно произошло. Но картину запечатлела камера видеонаблюдения, она оказалась и в материалах уголовного дела.
Адвокат Жанар Шопагулова ходатайствовала о переквалификации действий своей подзащитной на более мягкую статью – неосторожное причинение вреда здоровью ребенка. Но суд поддержал прокурора, а не защитника. Хотя, комментируя приговор, судья Нурлан Бекишев отметил, что само по себе правонарушение неосторожное, но к своим обязанностям молодой воспитатель должна была относиться более серьезно. Статья УК предусматривает альтернативное ограничению свободы наказание – штраф. Но осужденная уже год не работает, и дохода у нее нет.
Приговор не вступил в законную силу.
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