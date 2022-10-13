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t.me/Борт №1 Сегодня, 18:49
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Фото: t.me/Борт №1

Следующий саммит СВМДА пройдет в 2026 году

Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай сообщил о дате проведения следующего саммита, передаёт BaigeNews.kz.

"Саммиты, в соответствии с правилами, проводятся каждые четыре года, и каждые четыре года проводятся министерские встречи. Соответственно в 2024 году пройдёт министерская встреча, в 2026-м - очередной саммит", - сказал он на брифинге.

Сарыбай также прокомментировал перспективы Беларуси стать полноценным членом СВМДА.

"Критерий для членства, который очень усердно защищают нынешние государства-члены - это географическая принадлежность к Азии. Беларусь очень сложно перенести в Азию и расширить рамки Азии, наверное, пока сложно. Вместе с тем, есть различные идеи, как мы можем развивать взаимоотношения с прилегающими к Азии регионами. Беларусь можно считать прилегающим регионом к Азии. Поэтому не берусь оценивать перспективы принятия Беларуси в СВМДА в нынешних условиях. Если эти условия в рамках той же трансформации подвергнутся какой-то гибкости, то почему нет? Беларусь является очень активным наблюдателем", - заключил спикер.

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#СВМДА #Беларусь #саммит #Астана #саммит СВМДА
Журналист
Сегодня, 18:49
183
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