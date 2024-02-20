Следующая Зимняя Азиада пройдет в Харбине

Ближайшие Зимние Азиатские игры состоятся в период 7 февраля – 14 марта 2025 года в китайском Харбине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.

Столицу IX Зимних Азиатских игр назвал Олимпийский совет Азии (ОСА).

Также Совет утвердил талисман, эмблему и девиз Игр, который звучит как "Зимние мечты, любовь в центре Азии" (Dreams of Winter, Love among Asia).

Харбин уже принимал Зимнюю Азиаду – в 1996 году. На тех Играх сборная Казахстана выиграла 14 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых наград, что позволило ей занять второе место в общем зачете – после команды КНР.