Следившего за ребёнком мужчину разыскали полицейские области Абай
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В социальных сетях появилось сообщение о том, что подозрительный мужчина преследовал восьмилетнего мальчика в области Абай. Публикацией заинтересовались полицейские, передаёт BaigeNews.kz.
"Мой восьмилетний племянник вышел погулять во двор, забрав с собой мусорный пакет. Мусор выкинул и почувствовал что за ним следит мужчина, уж очень странно он на него смотрел, по его словам. Потом племянник, почувствовав неладное, ускорил темп и двигался в сторону дома, мужчина сзади тоже начал за ним идти быстрыми шагами. После мой племянник и вовсе побежал и зашел домой, благо на руках был ключ от домофона, поднялся и я увидела его с испуганным лицом. Мешкался, минут пять, не смог нормально рассказать. После того, как он объяснил, что случилось, я вышла на балкон чтобы посмотреть, есть ли этот мужчина в белой футболке и в чёрных очках с кепкой. Нигде его не было, стояла минут пять и вижу его, этого мужчину лет 35-45 лет, смотрит по сторонам и будто ищет кого-то. Окликнула его, "мужчина в белой футболке, остановитесь", а он быстрыми шагами скрылся за домами", — рассказала подписчица одного из пабликов.
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Женщина добавила, что мужчина повернулся и посмотрел на нее. Физически она не успела бы догнать его, поэтому решила снять на видео.
"Племянник сидит напуганный, говорит больше без взрослых не буду выходить на улицу. Что за беспредел творится средь бела дня? Надо родителей всех предупредить, чтобы детей не отпускали без присмотра. Это микрорайон Карагайлы. Тут детей на каждом двору хватает, все играются днём тут", — посеовала женщина.
На сообщение отреагировали в полиции, уточнив, что инцидент произошёл 4 августа.
"Полицейские области Абай незамедлительно провели мероприятия по установлению личности мужчины. Им оказался 47-летний житель микрорайона, который был доставлен в участковый пункт полиции. В ходе опроса мужчина пояснил, что не подозревал, что напугал ребёнка, так как ничего противоправного он совершал. Проведя проверочные мероприятия, изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские действительно в действиях мужчины не усмотрели факта преследования", — сообщили в пресс-службе ДП области Абай.
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