В Павлодаре вторые сутки не могут потушить городскую свалку

Фото: pavon.kz

Павлодарцы жалуются на смог и запах гари в разных районах города: от Усолки до Второго Павлодара. В ДЧС области это объясняют пожаром на городской свалке, передаёт BaigeNews.kz.

"11 мая в 17:06 на территории городской свалки ТОО "Эко Алем-ПВ" загорелся мусор на ориентировочной площади 1,5 гектара. Локализовали огонь в 6:33 12 мая, но ликвидации нет", — сообщили в ДЧС Павлодарской области.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на утро 13 мая, угрозы населённым пунктам нет. Тушением занимается 21 работник ТОО "Эко Алем-ПВ" и 21 еденица техники. Паботу пожарным осложняет усиливающийся южный ветер.