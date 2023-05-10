Скрипач-виртуоз Марат Бисенгалиев обеспокоен новой системой подготовки скрипачей в Казахстане

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Всемирно известный казахстанский скрипач-виртуоз Марат Бисенгалиев в прямом эфире BaigeNews.kz рассказал о секрете успеха казахстанской скрипичной школы на мировых сценах и сделал важное заявление.

По словам Бисенгалиева, казахстанская скрипичная школа — это сложившаяся на протяжении более 70 лет система со своими традициями, которые сохраняются и передаются из поколения в поколение. Знаменитого выпускника Байсеитовской школы беспокоит, как система подготовки музыкантов в Казахстане выдержит испытание нынешними реалиями.

Он призывает министерство культуры и спорта РК принять все необходимые меры, чтобы формула успеха казахстанского исполнительского искусства, заложенная в 60-е — 80-е годы, была сохранена, несмотря на нынешнюю моду на коммерциализацию.

Кроме того, в прямом эфире Марат Бисенгалиев рассказал о новом опыте работы с оркестром народных инструментов имени Курмангазы и привлекательности казахской музыки для современных композиторов.