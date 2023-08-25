Скорректированы сроки ремонта на Атырауском НПЗ

Скорректированы сроки планово-предупредительного ремонта на Атырауском НПЗ осенью 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство энергетики РК.

"Планово-предупредительный ремонт Атырауского НПЗ планируется в период 1 октября-2 ноября вместо 13 сентября-2 ноября. Перенос ремонта связан с необходимостью стабильного и бесперебойного обеспечения нефтепродуктами производителей сельхозпродукции и населения в летне-осенний период. До начала ремонта Атырауского НПЗ будут накоплены достаточные запасы нефтепродуктов", - сообщили в Минэнерго.

Отмечается, что это время Павлодарский и Шымкентский НПЗ продолжат работать в режиме нормальной эксплуатации.

В 2023 году планово-предупредительный ремонт на Шымкентском НПЗ прошёл 15 марта-7 апреля, на Павлодарском – 16 июня-26 июля.