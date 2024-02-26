Интернет в большинстве казахстанских школ станет быстрее

В 2024 году охват быстрым и стабильным интернетом в организациях среднего образования увеличат с 65% до 80%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минпросвещения РК.

"Предоставление высокоскоростного интернета в школах имеет несколько важных преимуществ. Во-первых, это позволит ученикам и учителям иметь доступ к большому объему информации и образовательным ресурсам, что способствует более эффективному процессу обучения и расширению кругозора. Во-вторых, быстрый интернет обеспечивает возможность взаимодействия с другими школами и образовательными учреждениями через различные онлайн-платформы, что способствует развитию коммуникации и обмену опытом",- отметила и.о. директора департамента цифровизации Майра Маралбаева.

В ведомстве отметили, что запланированы модернизация существующей инфраструктуры, расширение сетевого покрытия, повышение скорости передачи данных и обеспечение доступности интернета в отдаленных и малонаселенных районах.