Скорость движения общественного транспорта в Алматы вырастет на 70 процентов - Досаев

Алматы будет развиваться с приоритетом для общественного транспорта. Об этом аким Ерболат Досаев сообщил в ходе встречи с жителями Ауэзовского района, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчина спросил у градоначальника: "Нельзя ли пересмотреть планируемый проект БРТ по проспекту Райымбека? Не делать его там, поскольку вдоль проспекта расположены базары, люди приезжают из области?"

Аким ответил однозначно.

"В первую очередь надо понимать, что Райымбека – это городская дорога, соответственно мы будем реализовывать проект БРТ, потому что необходимо развивать город. Наш приоритет – общественный транспорт, на сегодня на Райымбека он неэффективен. Общая протяжённость БРТ по проспекту Райымбека составит 17 километров, проект также включает создание транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Алтын Орда", - сообщил Досаев.

При реализации проекта протяжённость выделенных полос для общественного транспорта вырастет с менее 70 процентов до более 90 процентов длины коридора, появятся выделенные полосы слева с платформами, а скорость движения общественного транспорта вырастет на 70 процентов. Таким образом, будет обеспечен приоритет общественного транспорта на всем протяжении коридора, средний интервал движения в час пик составит порядка пяти минут.

Проект планируют реализовать в два этапа. Первый – в этом году, с обустройством выделенных полос на центральном участке проспекта Райымбека от улицы Ахрименко до улицы Пушкина. Строительно-монтажные работы запланированы на второе полугодие.

Второй этап охватит западную часть - от улицы Ахрименко до рынка "Барлық" с реализацией в 2025-2026 годах. Также в этот период запланирована пробивка проспекта от улицы Пушкина до ТПУ "Восточный".