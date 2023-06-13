Скоропостижно скончался замглавы Комитета административной полиции МВД

Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев скоропостижно скончался, передаёт BaigeNews.kz. Информацию подтвердили в министерстве внутренних дел.

"Комитет административной полиции МВД РК выражает соболезнования родным и близким в связи со смертью от продолжительной болезни. Жандос Мураталиев для нас не просто коллега. Он был образцом для подражания, доброй душой, мудрым другом с большим сердцем", - говорится в сообщении.