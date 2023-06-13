Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Скоропостижно скончался замглавы Комитета административной полиции МВД
Instagram Сегодня, 10:59
445
Сегодня, 10:59
445
Фото: Instagram

Скоропостижно скончался замглавы Комитета административной полиции МВД

Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев скоропостижно скончался, передаёт BaigeNews.kz. Информацию подтвердили в министерстве внутренних дел. 

"Комитет административной полиции МВД РК выражает соболезнования родным и близким в связи со смертью от продолжительной болезни. Жандос Мураталиев для нас не просто коллега. Он был образцом для подражания, доброй душой, мудрым другом с большим сердцем", - говорится в сообщении.

Жандос Мураталиев родился 2 января 1975 года в Алматинской области. В последние годы занимал должность начальника Управления административной полиции ДП города Алматы. С июля 2021 года был заместителем председателя Комитета административной полиции МВД РК.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:59
445
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх