Скорая застряла в снегу на трассе по пути к пациенту в Карагандинской области

В Карагандинской области на автодороге между станцией Караганда-Сортировочная и поселком Кокпекты машина скорой помощи застряла в снежном заносе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Как сообщили в МЧС, сообщение о том, что медикам нужна помощь, поступило в 5:43 утра 14 февраля.

Прибывшие на место спасатели отбуксировали авто на очищенный участок, а медиков пересадили на высоко проходимую технику и доставили к пациенту в посёлок Солонички.

Врачи прибыли своевременно. Спасатели доставили медиков и пациента в больницу станции Караганда-Сортировочная.