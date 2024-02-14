Скорая застряла в снегу на трассе по пути к пациенту в Карагандинской области
Сегодня, 11:57
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Сегодня, 11:57Сегодня, 11:57
106Фото: ortcom.kz
В Карагандинской области на автодороге между станцией Караганда-Сортировочная и поселком Кокпекты машина скорой помощи застряла в снежном заносе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
Как сообщили в МЧС, сообщение о том, что медикам нужна помощь, поступило в 5:43 утра 14 февраля.
Прибывшие на место спасатели отбуксировали авто на очищенный участок, а медиков пересадили на высоко проходимую технику и доставили к пациенту в посёлок Солонички.
Врачи прибыли своевременно. Спасатели доставили медиков и пациента в больницу станции Караганда-Сортировочная.
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