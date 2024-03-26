"Скорая" основательно застряла в грязи в Караганде
Сегодня, 15:19
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Сегодня, 15:19Сегодня, 15:19
82Фото: instagram.com/ekaraganda.kz
Машина скорой помощи застряла в грязи на одной из улиц в Караганде. Вытащить её пытались более двух часов, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент сняли на видео, ролик появился в соцсетях.
Мужчина, за кадром комментирующий происходящее, сообщил, что ЧП случилось на улице Коцюбинского в Михайловке. По его словам, акимат уже четвёртый год обещает постелить на улице асфальт.
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