"Скорая" основательно застряла в грязи в Караганде

Машина скорой помощи застряла в грязи на одной из улиц в Караганде. Вытащить её пытались более двух часов, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент сняли на видео, ролик появился в соцсетях.

Мужчина, за кадром комментирующий происходящее, сообщил, что ЧП случилось на улице Коцюбинского в Михайловке. По его словам, акимат уже четвёртый год обещает постелить на улице асфальт.