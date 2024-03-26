  • 26 Марта, 16:04
  • BAIGENEWS

"Скорая" основательно застряла в грязи в Караганде

Сегодня, 15:19
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/ekaraganda.kz Сегодня, 15:19
Сегодня, 15:19
82
Фото: instagram.com/ekaraganda.kz

Машина скорой помощи застряла в грязи на одной из улиц в Караганде. Вытащить её пытались более двух часов, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент сняли на видео, ролик появился в соцсетях.

Мужчина, за кадром комментирующий происходящее, сообщил, что ЧП случилось на улице Коцюбинского в Михайловке. По его словам, акимат уже четвёртый год обещает постелить на улице асфальт.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ekaraganda.kz Караганда (@ekaraganda.kz)

Самое читаемое

Наверх