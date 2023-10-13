Скончался второй упавший с высотки альпинист в Астане

О состоянии пострадавших от падения с высоты альпинистов в Астане сообщили в Управлении общественного здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.

12 октября в городскую многопрофильную больницу поступило три пострадавших в результате падения со строительного объекта. Один мужчина скончался на месте происшествия до приезда врачей.

"У всех троих диагностированы многочисленные травмы мягких тканей, закрытые переломы рёбер, костей таза, бедренных костей, многочисленные разрывы внутренних органов, шоковое и травматическое состояние высокой степени", - уточнили в управлении.

При поступлении пострадавшие были помещены в палаты интенсивной терапии, проведено оперативное лечение по полученным травмам.

"По факту многочисленных травм несовместимых с жизнью у пострадавшего 1999 года рождения констатирована биологическая смерть. Двое других пострадавших 1999 и 2002 годов рождения находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние классифицируется как крайне тяжёлое", - сказано в сообщении.

Напомним, по факту падения рабочих департаментом полиции начато досудебное расследование по части 3 статьи 277 УК РК за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.