Скончался поэт Койшыгул Жылкышиев

Фото: Атырау акындары

На 75 году жизни скончался известный в Казахстане поэт, заслуженный деятель Казахстана Койшыгул Жылкышиев, передаёт BaigeNews.kz.

О кончине поэта сообщила поэтесса Алия Даулетбаева на своей странице в Facebook.

"Ушел из жизни Койшыгул Жылкышиев - яркая личность атырауской культуры... Такая невосполнимая потеря... Вы оберегали нас... И наши шалости всегда прощали", - написала поэтесса.

Койшыгул Жылкышиев родился 24 октября 1948 года в селе Жаманкудук местности Жарсуат Атырауской области. В 1975 году окончил факультет журналистики КазГУ.

Работал в Министерстве культуры Казахской ССР, в сфере телевидения, президентом общественного благотворительного фонда "Өнерпаз".

Автор сборников стихов "Тұңғыш", "Мұңкітап" и "Асаукер".

В последние годы жизни работал директором Атырауского филиала Союза писателей Казахстана.