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Сеильда Икрамович умер на 72 году жизни.

На 72-м году жизни скончался легенда казахстанского футбола Сеильда Байшаков, передаёт Baigenews.kz.

Байшаков провёл большую часть карьеры в алматинском "Кайрате", сыграл за клуб около 300 матчей и является гордостью казахстанского футбола.

Сеильда Икрамович воспитанник джамбульского футбола. Он пришел в "Кайрат" по приглашению Александра Севидова.

В 1971-м году вышел в основном составе на матч с ленинградским "Зенитом". Многие годы Байшаков являлся капитаном и лидером команды из Алматы.

За сборную СССР Байшаков провёл два матча.

В последние годы Сеильда Икрамович возглавлял союз ветеранов футбола РК.