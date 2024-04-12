Скончался известный композитор Абдимомын Желдибаев
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Сегодня, 19:51Сегодня, 19:51
85Фото: Минкультуры и информации РК
Заслуженный деятель искусств Казахстана, композитор Абдимомын Желдибаев скончался в возрасте 89 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минкультуры и информации.
Абдимомын Желдибаев родился 15 октября 1934 года в Шуйском районе Жамбылской области.
Награждён орденами "Курмет", "Парасат" и "Достык". Более 30 лет руководил ансамблем народных инструментов "Шу еркесi".
Широко известны его произведения "Ерке сылқым", "Арман құс", "Жесір сазы", "Тоғау", "Аққу", "Ыдырыс", "Жамбыл толғауы", "Тұран елі".
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