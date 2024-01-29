Скончался чемпион Азиатских игр Вячеслав Ершов

Ушел из жизни казахстанский тяжелоатлет Вячеслав Ершов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики Казахстана.

"29-го января 2024-го года ушел из жизни Вячеслав Ершов. Чемпион Азиатских игр 2006-го года, участник Чемпионатов мира, многократный чемпион Республики Казахстан", — говориться в сообщении Федерации тяжелой атлетики.

Коллектив Федерации тяжелой атлетики РК. Выражает глубочайшие соболезнования близким и родным Вячеслава, мы скорбим вместе с вами.

Ершов был женат на Майе Манезе, двукратной чемпионке мира, серебряном призёре Чемпионата мира 2011 года.