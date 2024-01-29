Скончался чемпион Азиатских игр Вячеслав Ершов
Сегодня, 23:44
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Сегодня, 23:44Сегодня, 23:44
63Фото: Федерация тяжелой атлетики РК
Ушел из жизни казахстанский тяжелоатлет Вячеслав Ершов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики Казахстана.
"29-го января 2024-го года ушел из жизни Вячеслав Ершов. Чемпион Азиатских игр 2006-го года, участник Чемпионатов мира, многократный чемпион Республики Казахстан", — говориться в сообщении Федерации тяжелой атлетики.
Коллектив Федерации тяжелой атлетики РК. Выражает глубочайшие соболезнования близким и родным Вячеслава, мы скорбим вместе с вами.
Ершов был женат на Майе Манезе, двукратной чемпионке мира, серебряном призёре Чемпионата мира 2011 года.
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