  • 21 Ноября, 20:02
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Скончалась поклонница Робби Уильямса, упавшая во время его концерта

Сегодня, 19:15
АВТОР
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instagram.com/robbiewilliams Сегодня, 19:15
Сегодня, 19:15
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Фото: instagram.com/robbiewilliams
В Сиднее скончалась 70-летняя женщина, упавшая во время концерта Робби Уильямса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.

По данным WalesOnline, женщина была доставлена в больницу, где её ввели в искусственную кому. Однако в результате падения с шестого ряда стадиона она получила несовместимые с жизнью травмы.

Это не первый случай смерти фаната во время шоу селебрити: 17 ноября в Рио-де-Жанейро во время концерта Тейлор Свифт из-за остановки сердца не стало поклонницы звезды.

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