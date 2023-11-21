Скончалась поклонница Робби Уильямса, упавшая во время его концерта
Сегодня, 19:15
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Сегодня, 19:15Сегодня, 19:15
109Фото: instagram.com/robbiewilliams
В Сиднее скончалась 70-летняя женщина, упавшая во время концерта Робби Уильямса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.
По данным WalesOnline, женщина была доставлена в больницу, где её ввели в искусственную кому. Однако в результате падения с шестого ряда стадиона она получила несовместимые с жизнью травмы.
Это не первый случай смерти фаната во время шоу селебрити: 17 ноября в Рио-де-Жанейро во время концерта Тейлор Свифт из-за остановки сердца не стало поклонницы звезды.
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