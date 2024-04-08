Сколько волонтёров помогают казахстанцам, пострадавшим от паводков

Свыше 550 тонн гуманитарной помощи собрали для казахстанцев, пострадавших во время паводков, передаёт BaigeNews.kz.

Руководитель отдела взаимодействия с госорганами "Национальной волонтерской сети" Айбек Досымбетов сообщил в СЦК, что 370 тонн гуманитарной помощи доставлено адресно.

"Общими организованными группами волонтеров проводится работа по обеспечению спасателей и сотрудников горячим питанием. Во всех 20 регионах страны запущены телефоны экстренных служб. Открываются центры сбора гуманитарной помощи, она направляется в пострадавшие районы", - сказал спикер.

Айбек Досымбетов рассказал, что в Казахстане различные услуги оказывают более 25 тысяч волонтеров. Они помогают в непосредственных зонах бедствия. Обеспечивают пострадавших людей теплой одеждой, а также помогают доставать лекарства.

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