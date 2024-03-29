Сколько воды накоплено в водохранилищах в Казахстане

О состоянии водохранилищ в Казахстане отчитались в министерстве водных ресурсов и ирригации, передаёт BaigeNews.kz.

Несмотря на паводки водоёмы ещё не заполнены.

"Задача министерства во время паводков – сбор воды в водохранилищах. Для этого в водохранилищах, находящихся в республиканской собственности, заранее были подготовлены свободные ёмкости. В данный момент все водохранилища работают в режиме накопления", - сообщили в ведомстве.

На севере страны крупнейшие водохранилища наполнены в среднем на 68 процентов, что на семь процентов больше, чем в прошлом году. На юге этот показатель составляет 80 процентов. На западе - 71 процент, что на шесть процентов больше, чем в прошлом году.

На востоке Казахстана водохранилища наполнены в среднем на 60 процентов, что на девять процентов больше, чем год назад.

В центральном Казахстане этот показатель составляет 66 процентов.