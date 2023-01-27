Сколько в Казахстане стоит родить ребенка "из пробирки"

Фото: Yandex

Казахстанское ЭКО считается качественным и недорогим, что в числе прочего привлекает иностранцев.

По оценкам экспертов Казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины, каждая шестая пара в стране бесплодна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom. В 45 процентов случаев преодолеть диагноз и родить ребёнка эти пациенты могут только с помощью технологий искусственного оплодотворения.

К счастью, зачатие и рождение малыша "из пробирки" - уже не сверхзадача для казахстанских врачей, как это было 25 лет назад при становлении первого Центра репродукции. За эти годы многое изменилось: появились новые технологии, закуплено более современное оборудование для эмбриологии и генетики. На свет появились более 25 тысяч ЭКО-детей. А первая казахстанская девочка "из пробирки" Алеся Ли Шин уже сама стала мамой.

Теперь программы ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в Казахстане поставлены на поток, процедуры ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий) проводят в 27 медицинских центрах страны. Специалисты-репродуктологи, генетики, эмбриологи работают не только в мегаполисах, но и в областных центрах.

В то же время важнейшим препятствием на пути к материнству и отцовству для многих бесплодных пар остаётся финансовый вопрос. Если пара не получила квоту, то проведение лечения методом экстракорпорального оплодотворения за свой счёт обойдётся будущим родителям в круглую сумму.

Energyprom сравнил прайс-листы услуг ВРТ в десяти крупнейших клиниках РК и оценили все дополнительные факторы, влияющие на затраты.

Так, средняя цена на первичный стандартный протокол ЭКО в крупнейших казахстанских клиниках составляет от 450 до 500 тысяч тенге. Важно: в эту сумму не входят и дополнительно оплачиваются такие медицинские услуги, как криоконсервация и разморозка эмбрионов, оплодотворение методом ИКСИ (ICSI - Intra Cytoplasmic Sperm Injection, интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида) при мужском факторе бесплодия. Это плюс ещё 400–500 тысяч тенге. Для многих пар эти процедуры являются рекомендуемыми, а зачастую и неизбежными для успеха программы.

Третья часть затрат - медикаменты. По предварительным подсчётам врачей Института репродуктивной медицины Алматы, на медицинские препараты для женщины в протоколе может уйти дополнительно от 50 до 500 тысяч тенге. Объём гормональной стимуляции и количество медикаментов зависят от диагноза. Кроме того, пары должны за свой счёт сдать анализы. Это ещё около 150 тысяч тенге. Таким образом, максимальная сумма, которую должны иметь в резерве пациенты перед началом протокола - 1,65 миллиона тенге.

Каждой третьей паре, решившейся на ЭКО, нужно умножить эту сумму ещё на два или даже на три, так как с первой попытки зачать ребёнка с помощью искусственного оплодотворения получается не у всех. По данным министерства здравоохранения РК, средний процент эффективности программ ЭКО в стране составляет 42 процента. Выносить ЭКО-беременность и родить ребёнка - это тоже непростая задача для женщин с неидеальным здоровьем. Так называемый показатель take baby home - доля рождённых детей от числа подсаженных эмбрионов - в Казахстане равен 32 процента. Фактически родами заканчивается лишь каждый третий ЭКО-протокол.

В последние годы отечественные репродуктологи заговорили о медицинском туризме. Появилась новая тенденция: в казахстанские клиники всё чаще стали приезжать пациенты из других государств - как граждане ближайших стран Центральной Азии, так и иностранцы из Германии, Китая, США, Турции. Интерес к казахстанским клиникам ЭКО объясняется двумя факторами: с одной стороны, эффективность программ искусственного оплодотворения в Казахстане такая же высокая, как и в развитых странах, с другой - лечение стоит не так дорого.

К слову, в двух казахстанских центрах ЭКО для иностранных пациентов даже имеется отдельный прайс-лист. Для граждан ближнего зарубежья стандартный протокол стоит 505–564 тысяч тенге, что на 11–20 процентов дороже, чем для казахстанцев, для приезжих из дальних стран - 750–846 тысяч тенге, что на 65–80 процентов больше, чем для жителей РК.

Сравнение стоимости ЭКО-протокола в Казахстане с программами ВРТ в развитых странах действительно говорит в пользу отечественных клиник. Если в РК счёт за стандартное ЭКО в среднем равен одна тысяча долларов США, то в израильской клинике протокол будет стоить 5,3 тысяча долларов США. В популярных клиниках Германии или Великобритании необходимо будет заплатить за искусственное оплодотворение более восемь тысяч долларов США, а в США - 9,5 тысяча долларов США. Здесь также важно учитывать дополнительные затраты на медицинские процедуры и гормональные препараты. Кроме того, ещё одной серьёзной статьёй расходов может стать оплата услуг посредников, переводчиков, трансфера и т.д.