Сколько в Казахстане бизнесменов с миллионными доходами

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Их количество в стране – шесть тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

С 2022 года специалисты Бюро национальной статистики Казахстана увеличили шкалу для определения самых богатых среди самозанятых казахстанцев. Теперь наиболее обеспеченных предпринимателей и независимых работников считают по доходу от одного миллиона тенге, а не от планки в 500 тысяч тенге, как было в 2021 году.

Всего в Казахстане к занятому населению относятся 8,9 миллиона человек. Из них 6,8 миллиона составляют наёмные работники, 2,1 миллиона — самозанятые. К последней категории специалисты Бюро нацстатистики относят индивидуальных предпринимателей; учредителей, участников АО, различных частных товариществ; независимых работников; членов производственных кооперативов; людей, ведущих частную практику; работающих на личном подворье для продажи продукции.

В целом картина доходов самозанятых в Казахстане выглядит пессимистично. 24,8 процента участников этой категории (528,9 тысячи человек) в четвёртом квартале прошлого года зарабатывали в месяц от 60 тысяч до 100 тысяч тенге. Ещё 358,9 тысячи граждан получали доход меньше минимальной заработной платы: от 37,4 тысячи до 60 тысяч тенге. Зарплата ещё около полумиллиона самозанятых была в пределах от 100 тысяч до 150 тысяч тенге. Таким образом, независимых работников, зарабатывающих значительно меньше медианной зарплаты (204 тысяч тенге), в общем числе самозанятых было большинство: 81,4 процента, или 1,7 миллиона граждан.

Доля обеспеченных предпринимателей с доходом более 500 тысяч тенге оказалась малой: всего один процент, или 22,3 тысячи человек. Из них половина — те, чья зарплата колебалась от 500 тысяч до 800 тысяч тенге (10,3 тысячи человек). Около шести тысяч самозанятых казахстанцев в октябре–декабре 2022 года получали от 800 тысяч до одного миллиона тенге в месяц, столько же считались миллионерами. В первом квартале 2022 года самозанятых граждан с доходом от одного миллион тенге было в разы меньше: всего 1,2 тысячи человек.

Распределение бизнесменов-миллионеров по регионам весьма неравномерное. 89 процентов всех учтённых самозанятых с зарплатой от одного миллиона тенге составляли алматинцы (5,3 тысячи человек). Ещё девять процентов, или 541 человек, жили в Астане и Акмолинской области. Совсем маленькая доля (около 2 процента) была распределена между богатыми предпринимателями Мангистауской и Улытауской областей. В остальных регионах самозанятых с миллионными доходами не было зафиксировано.

95,1 процента всех граждан в категории оказались жителями городов (5,7 тысячи человек). Вести бизнес на селе и достичь дохода в 1 миллион тенге смогли только 293 человека (4,9 процента).

Почти половина миллионеров получали такой высокий доход, работая в торговле (44,8 процента). Более 21 процента из числа самозанятых с зарплатой от 1 миллион тенге составляли владельцы бизнеса или независимые эксперты в сфере недвижимости. На третьем месте в списке отраслей для миллионеров оказалось строительство (13,3 процента). Самую скромную долю среди богачей занимали фермеры (1,2 процента).

Судя по публичным данным из аналитического отчёта об уровне благосостояния в разных странах мира — Global Wealth Report 2022 швейцарского банка Credit Suisse (CS), — к концу 2021 года доля долларовых миллионеров в Казахстане составила 0,3 процента от взрослого населения страны. В абсолютных цифрах это 36,9 тысячи человек. В сравнении с 2020 годом численность казахстанцев с таким уровнем благосостояния увеличилась на 50,9 процента. В первый год пандемии богачей, измеряющих свой достаток в миллионах долларов США, по данным источника, в стране насчитывалось 24,5 тысяч человек.