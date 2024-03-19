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Сколько тратят на зарплату всех госслужащих, сообщили в Минфине

Сегодня, 13:20
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 13:20
Сегодня, 13:20
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Фото: BaigeNews.kz

Министр финансов РК Мади Такиев на брифинге в правительстве сообщил, сколько из бюджета тратят на зарплату всех госслужащих в стране, передаёт BaigeNews.kz.

"Могу сказать по заработной плате всего госаппарата. Там составляет сумма, если не ошибаюсь, 1 трлн 32 тысячи тенге в год", - сообщил Такиев.

Ранее в Минфине сообщили о том, что празднование Наурыза в регионах организовано за счет спонсорских средств. 

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