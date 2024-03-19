Сколько тратят на зарплату всех госслужащих, сообщили в Минфине
Сегодня, 13:20
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Сегодня, 13:20Сегодня, 13:20
163Фото: BaigeNews.kz
Министр финансов РК Мади Такиев на брифинге в правительстве сообщил, сколько из бюджета тратят на зарплату всех госслужащих в стране, передаёт BaigeNews.kz.
"Могу сказать по заработной плате всего госаппарата. Там составляет сумма, если не ошибаюсь, 1 трлн 32 тысячи тенге в год", - сообщил Такиев.
Ранее в Минфине сообщили о том, что празднование Наурыза в регионах организовано за счет спонсорских средств.
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