Сколько тратят на зарплату всех госслужащих, сообщили в Минфине

Министр финансов РК Мади Такиев на брифинге в правительстве сообщил, сколько из бюджета тратят на зарплату всех госслужащих в стране, передаёт BaigeNews.kz.

"Могу сказать по заработной плате всего госаппарата. Там составляет сумма, если не ошибаюсь, 1 трлн 32 тысячи тенге в год", - сообщил Такиев.

Ранее в Минфине сообщили о том, что празднование Наурыза в регионах организовано за счет спонсорских средств.