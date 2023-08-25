Сколько стоят мука, рис и масло в Казахстане

Названы цены на социально-значимые продовольственные товары в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

"Индекс цен на социально-значимые продовольственные товары за прошедшую неделю снизился на 0,2%, а в годовом выражении повысился на 7%", - говорится в сообщении бюро нацстатистики.

В перечень социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.

"Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице.

Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта", - уточнили в бюро.

Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК /на 22 августа 2023 года/:

Творог – 2066 тг/кг

Кефир 2,5% - 413 тг/л

Молоко 2,5% – 374 тг/л

Морковь – 196 тг/кг

Капуста – 169 тг/кг

Мука пшеничная первого сорта – 230 тг/кг

Рожки - 317 тг/кг

Яйца - 455 тг/десяток

Картофель - 170 тг/кг

Рис шлифованный, полированный - 458 тг/кг

Масло подсолнечное - 775 тг/кг

Масло сливочное несоленое - 3768 тг/кг

Говядина лопаточно-грудная часть - 2460 тг/кг

Мясо курицы - 1216 тг/кг

Творог – 2066 тг/кг



Сахар-песок - 430 тг/кг



Лук репчатый - 147 тг/кг

Молоко 2,5% – 374 тг/л

Морковь – 196 тг/кг



