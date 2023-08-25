Сколько стоят мука, рис и масло в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Названы цены на социально-значимые продовольственные товары в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.
"Индекс цен на социально-значимые продовольственные товары за прошедшую неделю снизился на 0,2%, а в годовом выражении повысился на 7%", - говорится в сообщении бюро нацстатистики.
В перечень социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.
"Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице.
Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта", - уточнили в бюро.
Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК /на 22 августа 2023 года/:
Творог – 2066 тг/кг
Кефир 2,5% - 413 тг/л
Молоко 2,5% – 374 тг/л
Морковь – 196 тг/кг
Капуста – 169 тг/кг
Мука пшеничная первого сорта – 230 тг/кг
Рожки - 317 тг/кг
Яйца - 455 тг/десяток
Картофель - 170 тг/кг
Рис шлифованный, полированный - 458 тг/кг
Масло подсолнечное - 775 тг/кг
Масло сливочное несоленое - 3768 тг/кг
Говядина лопаточно-грудная часть - 2460 тг/кг
Мясо курицы - 1216 тг/кг
Творог – 2066 тг/кг
Сахар-песок - 430 тг/кг
Лук репчатый - 147 тг/кг
Молоко 2,5% – 374 тг/л
Морковь – 196 тг/кг
Самое читаемое
- СМИ сообщили о гибели Евгения Пригожина
- СМИ сообщили о месте нахождения тела Евгения Пригожина
- 13 лет лишения свободы запросили для экс-акима Кентау Аюпова
- Мусорный "апокалипсис" в Астане: полчища крыс атаковали дворы, горожане ищут виновных
- Экс-чемпионка мира по боксу из Казахстана лишилась мужа: известна причина смерти