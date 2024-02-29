Сколько станций сотовой связи нужно, чтобы покрыть Астану интернетом?

Для идеального охвата Астаны сотовой связью нужно еще как минимум 400 базовых станций, передает BaigeNews.kz. Об этом редакции рассказали в пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Сегодня в городе установлены порядка 3500 базовых станций всех стандартов связи. Но из-за постоянного роста населения их не хватает. Год назад был сформирован список районов с так называемыми "белыми пятнами". Локаций оказалось 67. По большинству адресов вопрос решили, остальные 16 ЖК в процессе. Часто проблемы возникают из-за так называемой радиофобии. Директор Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев столкнулся с этим лично.

"Необходимо приложить огромные усилия по противодействию радиофобии. Именно в Астане есть несколько кейсов. Особенно на правом берегу. Я разговаривал с людьми, когда в девятиэтажке времен СССР, якобы, поставили на крыше ретранслятор, антенну и там начались какие-то проблемы у людей, чуть ли не до смерти чьей-то дошло. Министерству нужно с параллельными структурами запустить программу по ликвидации безграмотности. Назовем этот так", - ответил спикер.

Технофобия – не единственная проблема на пути к установлению качественной связи.

"Важной причиной еще является то, что в Астане и Алматы ведется достаточно активная точечная застройка. И эти большие каркасные дома сильно нарушают сигнал, отражают его. Условно, в каком-то районе строят высокое здание. И после этого вышки, которые там есть, уже не пробивают сквозь него. Поэтому все должно корректироваться. И возможно нужно просить компенсировать, ставить какие-то ретрансляторы в процессе строительства. Это принципиально важный момент. Еще одно - при переходе на условный 5G в Астане многие пользователи мобильных операторов, что этот вид связи поддерживают, заметили: как только появляется значок 5G, тут же пропадает качество связи. Это вопрос к тому, что оборудование не прошло соответствующую подготовку", - резюмировал эксперт.

С ситуацией на рынке сотовой связи понятно, а что с обещанным казахстанцам высокоскоростным интернетом? Астану к нему тоже подключают до сих пор.

"Четыре жилых массива подключены к высокоскоростному интернету: Железнодорожный, Заречный, Пригородный, Коктал-2. По трем жилым массивам Коктал-1, Уркер, Юго-Восток ведется подключение абонентов к интернету", - рассказали в пресс-службе МЦРИАП РК.

Такая же работа ведется и в пригороде. Их к интернету подключают по технологии беспроводного фиксированного доступа FWA (Fixed wireless access).

Если такая ситуация в столице, об отдаленных регионах говорить нет смысла. Без доступа к связи в стране остаются 1 424 села, то есть 1/5 от их общего числа. В 1950 пользуются технологией ADSL, то есть передачи данных по телефонным линиям, при которой входящий прием имеет скорость выше, чем передачу.

Там где не смогли наши, помогут зарубежные разработки. Накануне в Казахстане узаконили использование StarLink. Депутаты Мажилиса во втором чтении приняли поправки по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата сферы информатизации.

"В рамках пилотного проекта вводится особое регулирование по внедрению технологий связи с использованием негеостационарных спутников (StarLink, OneWeb). Правовой и технический режимы пилотного проекта будут определяться уполномоченным органом в области связи и Комитетом национальной безопасности. Это позволит обеспечить интернетом социальные объекты в отдалённых населённых пунктах", - отметила на заседании Мажилиса депутат Екатерина Смышляева.

О том, что первая партия оборудования Starlink прибыла в Казахстан, в соцсетях сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. Речь идет о 500 комплексах оборудования, которое направят в сельские школы. Как они изменят жизнь в Туркестанской и Акмолинской областях, куда будут отправлены, мы скоро узнаем.

Напомним, на расширенном заседании правительства президент Казахстана заявил о перекосах на рынке сотовой связи. Глава государства отметил необходимость продолжения работы над повышением качества услуг мобильных операторов и последовательным снижением государственного участия.