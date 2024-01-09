Сколько снега вывезли с железнодорожных путей с начала зимы рассказали в КТЖ

По данным НК "КТЖ", на сегодняшний день с казахстанских железных дорог вывезено более 82 тысяч кубометров снега, передаёт BaigeNews.kz.

С помощью специальной техники очищено свыше 26 тысяч километров железнодорожного пути, осуществлено 377 выездов спецмашин. Основные мероприятия проводились в Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Актюбинской, Абайской областях.

"Со сложными метеоусловиями столкнулись железнодорожники Жамбылского отделения магистральной сети, когда на регион обрушился аномальный снегопад. Для расчистки железнодорожного полотна от снежных заносов спецтехника выезжала 31 раз. Для уборки снега в труднодоступных для техники местах привлекались монтёры пути. Всего в регионе было очищено 394 километра железнодорожного полотна", — сообщили в пресс-службе "Қазақстан темір жолы".

Безопасное движение поездов железнодорожники обеспечивают и сегодня — чистят снег на стрелочных переводах, станционных путях, перегонах, пассажирских платформах.