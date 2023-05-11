Сколько Россия платит Казахстану за аренду космодрома Байконур

Фото: arnapress.kz

Вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана Малик Олжабеков прокомментировали возможность повышения стоимости аренды космодрома Байконур для Российской Федерации, передаёт BaigeNews.kz. По его словам, стоимость аренды на сегодня составляет 115 миллионов долларов в год.

"Если говорить об инфляции, нужно же учитывать, что оплата идет в долларах. А если даже в национальной валюте, то по текущему курсу. Цена в тенге значительно выросла с 1994 году", - сообщил Малик Олжабеков в кулуарах сената.

Вице-министр также добавил, что Казахстан вовлекается в пусковую деятельность космодрома Байконур, это означает расширение компетенций и новых технологий.

Он напомнил, что договор об аренде несколько раз продлевался, и сейчас продлен до 2050 года.