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  • Сколько Россия платит Казахстану за аренду космодрома Байконур
arnapress.kz Сегодня, 13:11
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Сегодня, 13:11
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Фото: arnapress.kz

Сколько Россия платит Казахстану за аренду космодрома Байконур

Вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана Малик Олжабеков прокомментировали возможность повышения стоимости аренды космодрома Байконур для Российской Федерации, передаёт BaigeNews.kz. По его словам, стоимость аренды на сегодня составляет 115 миллионов долларов в год.

"Если говорить об инфляции, нужно же учитывать, что оплата идет в долларах. А если даже в национальной валюте, то по текущему курсу. Цена в тенге значительно выросла с 1994 году", - сообщил Малик Олжабеков в кулуарах сената. 

Вице-министр также добавил, что Казахстан вовлекается в пусковую деятельность космодрома Байконур, это означает расширение компетенций и новых технологий.

Он напомнил, что договор об аренде несколько раз продлевался, и сейчас продлен до 2050 года.

"Мы ведем эффективную работу, в том числе и по вовлечению в деятельность космодрома. С определенного момента мы начали мониторить экологическое состояние после пусков.В этом плане мы во взаимоотношениях больше углубляемся в двустороннее взаимовыгодное сотрудничество" - отметил вице-министр.

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Журналист
Сегодня, 13:11
324
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