Сколько придётся доплачивать казахстанцам за поездку в Таиланд

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Туристический сбор ввели в Таиланде.

С путешественников, прибывающих в Таиланд, начнут взимать туристический сбор. Решение утвердил кабинет министров страны в ходе еженедельного заседания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Мир24.

Сбор начнут взимать с 1 июня. Его сумма составит 150 бат (4,3 доллара) для прибывающих через морские или сухопутные границы и 300 бат (8,6 доллара) для тех, кто выберет воздушный транспорт.

При этом сбор не будет взиматься с путешественников, которые пробудут в стране только сутки.

Решение о введении сбора принято для того, чтобы поддерживать популярные у туристов природные объекты страны и оказывать помощь иностранным гостям в случае чрезвычайных ситуаций. Эта мера обсуждалась еще в 2019 году, но её утверждение трижды откладывали – сначала из-за пандемии коронавируса, затем в связи с необходимостью восстановления пострадавшей туристической отрасли.