Сколько медалей завоевали казахстанские боксёры на спартакиаде страны в Астане

В спортивном комплексе "Beeline Arena" в Астане завершилась мужская Спартакиада по боксу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

На турнире, продолжавшемся неделю, боксёры выступали в 13 весовых категориях (46-48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг, 80 кг, 86 кг, 92 кг, +92 кг), где были определены лучшие.

Чемпионами стали Темиртас Жусупов (48 кг, Акмолинская область), Сакен Бибосынов (51 кг, Туркестанская область), Нурсултан Алтынбек (54 кг, Кызылординская область), Махмуд Сабырхан (57 кг, Шымкент), Бейбарыс Жексен (60 кг, Жамбылская область), Мухаммедсабыр Базарбайулы (63 кг, Туркестанская область), Дулат Бекбауов (67 кг, Жамбылская область), Талгат Шайкен (71 кг, Акмолинская область), Диас Молжигитов (75 кг, Жамбылская область), Нурбек Оралбай (80 кг, Астана), Темирлан Мукатаев (86 кг, Астана), Айбек Оралбай (92 кг, Астана) и Дамир Тойбай (+92 кг, Алматы).

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев посетил финальные поединки соревнований и вручил награды победителям.

"Финальный день соревнований выдался особенно напряженным и зрелищным. Сегодня на ринге встречались лучшие из лучших, в их числе показали свое мастерство 6 чемпионов мира разных лет. Судейство было справедливое, а сама спартакиада прошла на очень высоком уровне. Огромную благодарность хотелось бы выразить всем гостям и жителям столицы, кто пришел поболеть за ребят. Атмосфера на трибунах была потрясающей, болельщики тепло и в тоже время активно поддерживали своих фаворитов", — отметил Ермек Маржикпаев.

По итогам турнира определились первые номера страны в своих весовых категориях. В следующем году они будут бороться за лицензии на Олимпийские игры в международных соревнованиях.

В настоящее время национальная сборная Казахстана по боксу имеет две путевки на Парижскую Олимпиаду. Их обладателями являются Камшыбек Конкабаев в супертяжелом весе и среди девушек Карина Ибрагимова.