Сколько мандаринов можно съесть зараз: рекомендации гастроэнтеролога

Точное количество мандаринов, которое можно употребить за день, зависит от индивидуальной чувствительности человека и определяется опытным путем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Газета.Ru.

"В медицине строгой количественной нормы употребления по какому-то отдельному виду фрукта не существует, но есть рекомендации по употреблению клетчатки в целом. В день рекомендуется съедать не менее 400 г фруктов и овощей или 5-6 порций. В некоторых национальных руководствах по питанию можно встретить уточнение: 3 порции овощей и 2 порции фруктов в день. Конечно, мы стремимся, чтобы наш рацион был максимально разнообразным, но какие-то отклонения от рекомендаций, особенно краткосрочные, с высокой долей вероятности не смогут нанести серьезный вред здоровью. Поэтому вы можете покрывать эту норму как угодно, даже если все рекомендованные 400 г будут представлены только мандаринами", — рассказала Яна Картаева, врач-гастроэнтеролог группы компаний BestDoctor.

По словам врача, учитывая индивидуальные особенности здоровья, у каждого это будет своя "норма" — кто-то может съесть и шесть плодов за один раз, а у кого-то даже половина мандарина может вызывать дискомфорт.