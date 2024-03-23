Сколько лицензий на Олимпиаду в Париже завоевали казахстанцы
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Стало известно, сколько "путёвок" на Олимпиаду-2024 завоевали казахстанские спортсмены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".
Лицензий пока 26.
Полный список, кто уже точно едет в Париж:
Бокс (7 из 13 лицензий):
- Карина Ибрагимова - 57 кг;
- Сакен Бибосынов - 51 кг;
- Сабырхан Махмуд - 57 кг;
- Асланбек Шымбергенов - 71 кг;
- Нурбек Оралбай - 80 кг;
- Айбек Оралбай - 92 кг;
- Камшыбек Кункабаев - +92 кг.
Стрельба (5 лицензий):
- Ислам Сатпаев - пневматическая винтовка с 10 метров;
- Арина Алтухова - винтовка из трёх позиций с 50 метров;
- Никита Чирюкин - скорострельный пистолет с 25 метров;
- Александра Ле - пневматическая винтовка с 50 метров;
- Константин Малиновский - пневматическая винтовка из трёх позиций с 50 метров, неименная.
Стрельба из лука (4 лицензии): три индивидуальные у мужчин и одна командная.
Велоспорт (3 лицензии): две в шоссейной гонке у мужчин и одна в индивидуальной гонке на время (мужчины).
Современное пятиборье (2 лицензии):
- Елена Потапенко;
- Георгий Борода-Дудочкин.
Таеквондо (2 лицензии):
- Самирхон Абабакиров - 58 кг;
- Батырхан Толеугали - 80 кг.
Вольная борьба - Азамат Даулетбеков - 86 кг
Греко-римская борьба - Нурсултан Турсынов - 87 кг
Спортивная гимнастика - Милад Карими - многоборье.
На Олимпиаду 2020 года в Токио казахстанские спортсмены завоевали 96 лицензий в 27 видах спорта.
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