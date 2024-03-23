  • 23 Марта, 20:58
  • BAIGENEWS

Сколько лицензий на Олимпиаду в Париже завоевали казахстанцы

Сегодня, 19:44
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pxhere.com Сегодня, 19:44
Сегодня, 19:44
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Фото: pxhere.com

Стало известно, сколько "путёвок" на Олимпиаду-2024 завоевали казахстанские спортсмены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Лицензий пока 26.

Полный список, кто уже точно едет в Париж:

Бокс (7 из 13 лицензий):

  • Карина Ибрагимова - 57 кг;
  • Сакен Бибосынов - 51 кг;
  • Сабырхан Махмуд - 57 кг;
  • Асланбек Шымбергенов - 71 кг;
  • Нурбек Оралбай - 80 кг;
  • Айбек Оралбай - 92 кг;
  • Камшыбек Кункабаев - +92 кг.

Стрельба (5 лицензий):

  • Ислам Сатпаев - пневматическая винтовка с 10 метров;
  • Арина Алтухова - винтовка из трёх позиций с 50 метров;
  • Никита Чирюкин - скорострельный пистолет с 25 метров;
  • Александра Ле - пневматическая винтовка с 50 метров;
  • Константин Малиновский - пневматическая винтовка из трёх позиций с 50 метров, неименная.

Стрельба из лука (4 лицензии): три индивидуальные у мужчин и одна командная.

Велоспорт (3 лицензии): две в шоссейной гонке у мужчин и одна в индивидуальной гонке на время (мужчины).

Современное пятиборье (2 лицензии):

  • Елена Потапенко;
  • Георгий Борода-Дудочкин.

Таеквондо (2 лицензии):

  • Самирхон Абабакиров - 58 кг;
  • Батырхан Толеугали - 80 кг.

Вольная борьба - Азамат Даулетбеков - 86 кг

Греко-римская борьба - Нурсултан Турсынов - 87 кг

Спортивная гимнастика - Милад Карими - многоборье.

На Олимпиаду 2020 года в Токио казахстанские спортсмены завоевали 96 лицензий в 27 видах спорта. 

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